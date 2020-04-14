Госдума одобрила в I чтении упрощение управления дочерними структурами предприятий ОПК

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет дочерним структурам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно пояснительной записке, документ предлагает вывести "дочек" предприятий ОПК из-под действия нормы Гражданского кодекса и закона "Об акционерных обществах", согласно которой "акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом". Это позволит уйти от механизма перекрестного владения акциями внутри интегрированной структуры ОПК и передать акции дочерних акционерных обществ только головной компании, отмечается в сопроводительных материалах.

Законопроект позволит обеспечить прозрачную структуру собственности в холдинге и усилить контроль за работой дочерних структур - в частности, за исполнением гособоронзаказа, а также позволит ускорить принятие решений по ключевым вопросам в компании.

"Предлагаемые законопроектом изменения по сокращению доли участия РФ в управлении акционерными обществами путем консолидации фокуса управления в головных компаниях интегрированных структур ОПК соответствуют задачам государственной программы и направлены на повышение эффективности и качества корпоративного управления в интегрированных структур ОПК", - полагают в правительстве.