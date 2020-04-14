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В Думе создали межфракционную комиссию по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса

В состав комиссии войдут 19 депутатов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Согласно постановлению, в состав комиссии войдут 19 депутатов, а возглавит ее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов ("Единая Россия"). В качестве заместителей главы комиссии утверждены Николай Арефьев от фракции КПРФ, Ольга Епифанова от "Справедливой России", Борис Пайкин от ЛДПР и Айрат Фаррахов от "Единой России".

Ранее с соответствующей инициативой к депутатам обратился лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, отметив, что депутаты получают много предложений из регионов, связанных с тем, что малый бизнес в наибольшей степени страдает в период распространения коронавируса.

Инициативу поддержали представители всех фракций Госдумы, сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что благодаря созданной комиссии представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимую помощь.

"Из-за коронавируса, роста курса валют, закрытия границ серьезно пострадали все отрасли и сферы экономики, но в особенности небольшие компании, жизнеспособность которых зависит от ежедневной выручки. Чтобы такие предприниматели могли продолжить свою работу и после введенного карантина, они должны знать, какие меры поддержки на них распространяются и куда нужно обращаться за помощью", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин отметил, что комиссия будет работать постоянно, а ее главная задача - "помощь малому и среднему бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, усложняющейся экономической ситуации". Предложения, которые выработают члены комиссии, и вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, будут передаваться правительству через координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в который входит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия").

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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