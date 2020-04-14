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Пандемия коронавируса нового типа

Авиаперевозчики ожидают, что потери их доходов в 2020 году составят $314 млрд

По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта, объемы воздушных перевозок сократятся на 48%

ТАСС, 14 апреля. Международные авиакомпании потеряют $314 млрд дохода в 2020 году из-за пандемии коронавируса нового типа. Как сообщает агентство Reuters, такие прогнозы обнародовала во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

При этом ранее организация приводила другие оценки возможного снижения дохода: в опубликованном 24 марта прогнозе говорилось об ожидаемых потерях в $252 млрд.

IATA отмечает, что такие потери означают снижение доходов от пассажирских перевозок на 55% по сравнению с прошлым годом. Объемы воздушных перевозок при этом сократятся, по оценкам, на 48%.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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