Нижегородским предпринимателям разрешили взять отсрочку по арендной плате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля. /ТАСС/. Предприниматели Нижегородской области смогут взять отсрочку по арендной плате за имущество и земельные участки на срок до 1 декабря 2020 года, сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Арендаторам, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, будет предоставлена отсрочка внесения арендной платы за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 декабря 2020 года. Минимущества по моему поручению самостоятельно осуществит необходимые действия, обращение арендаторов не потребуется", - пояснил Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в Нижегородской области продолжает работу центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес", но в дистанционном режиме. Нижегородские предприниматели могут сообщить о связанных с коронавирусом проблемах, позвонив по телефону горячей линии центра.

За время пандемии коронавирусом заразились почти 2 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170.

Нижегородская область входит в пятерку регионов России по числу заболевших коронавирусом, по состоянию на 14 апреля - 292 заразившихся, выздоровел 21 человек, четверо жителей региона умерли.