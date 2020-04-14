{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

МВФ: цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, средняя цена барреля нефти в 2020 году будет в районе $35

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что средняя цена одного барреля нефти после 2021 года поднимется до $45, однако все равно будет ниже, чем до кризиса, вызванного пандемией. С таким прогнозом выступила во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне главный экономист организации Гита Гопинат.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Конечно же, в интересах всего мира, чтобы у нас было намного меньше волатильности в отношении цен на нефть, чтобы эти рынки оставались более стабильными", - отметила она.

"Согласно нашим прогнозам, цена на нефть будет в районе $35 в 2020 году и примерно на том же уровне в 2021 году, а потом опять вырастет до $45", - сказала Гопинат.

"Это все равно значительно ниже цен, которые были до ситуации с вирусом. И это серьезно влияет на нефтедобывающие страны", - добавила экономист.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
G7 поддерживает предоставление временной отсрочки на обслуживание долга для бедных стран
Страны Группы семи также пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС