Ключевые индексы на бирже в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления в экономике

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали во вторник уверенный рост на ожиданиях возобновления экономической активности в США.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты после начала операций вырос на 526,9 пункта (2,25%) - до отметки 23 917 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 59,59 пункта (2,17%) и оказался на отметке 2 821 пункт. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 194,37 пункта (2,38%), до отметки 8 386.

"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которую участники рынка ожидали уже на протяжении некоторого времени, - привела газета The Wall Street Journal мнение эксперта по вопросам рыночной стратегии из компании Nordea Asset Management Себастьяна Гейли. - Это были ожидания того, что мы преодолеваем пик распространения коронавируса, преодолеваем наиболее тяжелый этап и вступаем в этап восстановления".

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 582,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 23,6 тыс. человек.