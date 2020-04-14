{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ключевые индексы на бирже в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления в экономике

Индекс Dow Jones вырос на 2,25%, индекс S&P 500 - на 2,17%

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали во вторник уверенный рост на ожиданиях возобновления экономической активности в США.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты после начала операций вырос на 526,9 пункта (2,25%) - до отметки 23 917 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 59,59 пункта (2,17%) и оказался на отметке 2 821 пункт. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 194,37 пункта (2,38%), до отметки 8 386.

"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которую участники рынка ожидали уже на протяжении некоторого времени, - привела газета The Wall Street Journal мнение эксперта по вопросам рыночной стратегии из компании Nordea Asset Management Себастьяна Гейли. - Это были ожидания того, что мы преодолеваем пик распространения коронавируса, преодолеваем наиболее тяжелый этап и вступаем в этап восстановления".

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 582,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 23,6 тыс. человек.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
G7 поддерживает предоставление временной отсрочки на обслуживание долга для бедных стран
Страны Группы семи также пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС