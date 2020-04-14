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Хайнань запускает 100 проектов для программы строительства свободного торгового порта

Общий объем инвестиций в данные проекты составит около $6,9 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 14 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань планирует начать реализацию 100 новых проектов, которые станут частью программы строительства свободного торгового порта на острове. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Общий объем инвестиций в данные проекты составит 48,9 млрд юаней (около $6,9 млрд). Они охватывают широкий спектр направлений. В их числе, в частности, строительство китайского международного торгового центра Датан, проекты в области высоких технологий, такие как индустриальные промышленные кластеры с большими базами данных и проект сохранения водных ресурсов Maiwan, указывается в репортаже.

"Наша корпорация занимается развитием проектов в области чистой энергетики, основанной на газовых ресурсах. Мы также планируем строительство инновационной базы для развития чистой энергетики, которая позволит оказать поддержку расширению международной торговли и станет важной базой для подготовки талантливых кадров", - приводит телевидение слова заместителя генерального менеджера корпорации China Datang Лю Гуанъина.

За последние два года в провинции была начата реализация 893 проектов с общим объемом инвестиций в 484,1 млрд юаней (порядка $68,7 млрд). Запуск новых 100 проектов, говорится в телевизионном репортаже, будет способствовать социально-экономическому развитию Хайнаня и продвижению строительства в провинции свободного торгового порта.

Власти Хайнаня в настоящее время также активно реализуют программу строительства на острове пилотной зоны свободной торговли, о запуске которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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