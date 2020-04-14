Эксперт: Ульяновская область стала примером развития ветроэнергетики для других регионов

ТАСС, 14 апреля. Ульяновская область, где впервые в России стали внедрять ветроэнергетику в промышленных масштабах и производить ключевые составляющие для ветроустановок, становится примером для других регионов в деле развития ветроэнергетики. Такое мнение выразил ТАСС академик РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" 2018 года Сергей Алексеенко.

В Ульяновске 14 апреля прошла церемония отправки первой экспортной партии лопастей для ветрогенераторов, произведенной на местном заводе Vestas и "Роснано". Сорок восемь образцов продукции из композитного наноматериала, длиной 62 м и весом 12,5 тонны каждый, к середине мая планируется доставить в Данию.

"Ульяновская область не только производит компоненты ветроустановок, но и строит ветропарки на своей территории. Уже введено 85 МВт ветрогенерации, благодаря чему область стала общероссийским лидером по ветроэнергетике. Ее опыт может стать образцом для других регионов, как нужно создавать новую отрасль возобновляемых источников энергии. Нужно иметь большую смелость, [чтобы] взяться за развитие новой отрасли в Центральной России, как это сделал губернатор Сергей Морозов", - сказал Алексеенко.

Он напомнил, что в европейской энергосистеме доля ветроэнергетики уже сейчас превышает 13%, а в Дании этот показатель составляет более 40%. В то же время, отметил эксперт, в России суммарная мощность ветроустановок к 2024 году должна составить 1,5% от установленной мощности Единой энергетической системы России против 0,08% по состоянию на 2019 год.

"Первые шаги, которые делают в Ульяновской области в отрасли возобновляемых источников энергии, позволят России не отставать от мировых тенденций развития энергетики", - отметил собеседник агентства.

Первая ветростанция в Ульяновске мощностью 50 МВт была запущена в начале 2019 года. Параллельно в 2018 году в рамках технологического партнерства с датской компанией Vestas, одним из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, было запущено три производства ключевых элементов ветроустановок - завод по изготовлению гондол в Нижегородской области, лопастей - в Ульяновске и башен - в Таганроге. Лопасти выпускает предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", чья производственная площадка расположена на территории ульяновского авиационного кластера. Партнерами проекта выступают Vestas, "Роснано" и Консорциум инвесторов Ульяновской области.