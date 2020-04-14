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Пандемия коронавируса нового типа

Оппозиция на Украине требует реструктурировать госдолг и сократить зарплаты чиновников

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что "власть не захотела даже помочь людям справиться с эпидемией и ее последствиями"

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает неэффективными те меры, которые выработало правительство Украины для борьбы с коронавирусом и преодоления экономических последствий эпидемии, и настаивает на реализации своего антикризисного плана. Об этом заявил во вторник сопредседатель партии Юрий Бойко.

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Политик раскритиковал изменения в бюджет страны на текущий год, предложенные правительством и утвержденные Верховной радой в понедельник. По его словам, "власть не захотела даже помочь людям справиться с эпидемией и ее последствиями". В частности, Бойко отметил, что после многочисленных пересмотров специальный фонд для борьбы с эпидемией сократили почти в два раз, срезали средства, обещанные регионам, почти обнулили программы экономического развития, снизили финансирование жилищно-коммунальных субсидий, "зато предусмотрели дополнительное финансирование для чиновников и судей".

"Власть просто боится гнева МВФ и криков националистов. Теперь они все стали ближайшими союзниками в деле распродажи земли и возврата долгов иностранцам. Поэтому средства на погашение долгов, которые наделали [экс-президент Украины Петр] Порошенко и компания, выделили в полном объеме", - цитирует Бойко пресс-служба партии. "Уже совершенно ясно, что это никакой не антикризисный бюджет, - считает он. - Перекраивание субсидий людям, сокращение программ поддержки для экономики и регионов. Такие изменения - это не помощь. Это - разорение".

ОПЗЖ предлагает совершенно другой подход, подчеркивает политик. "Мы считаем, что необходимо провести реструктуризацию долгов. Сократить затраты на силовиков и чиновников, и не на время карантина, а пока экономика не начнет развиваться. Остановить все траты на разрушительную и бессмысленную пропаганду. А вместо этого направить $100 млрд на медицину, более $90 млрд на помощь людям, $15 млрд выделить на поддержку экономики и $10 млрд для местного самоуправления", - перечислил Бойко.

Антикризисный план партии включает пересмотр всего государственного курса. "Пора остановить политику войны, нищеты и разрухи. Урегулировать конфликт в Донбассе и объединить страну, прекратить санкции и вернуть нашим производителям рынки России и стран СНГ. Это антикризисный рецепт для нашей страны и нет никакого другого", - уверен он.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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