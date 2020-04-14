Российские производители школьной формы просят оказать господдержку

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Производители школьной формы в России просят о государственной поддержке в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей и потребителей детских товаров и услуг "Выбор родителей".

"Только с поддержкой государства реальный сектор экономики, которым является производство школьной формы, сможет выжить в настоящих условиях. От этого зависят рабочие места, налоговые поступления в бюджет и, конечно, праздник 1 сентября, особенно для первоклассников и их родителей", - приводятся в сообщении слова генерального директора ассоциации Татьяны Буцкой.

Как отметили в ассоциации, производство школьной формы для девочек в августе 2019 года увеличилось на 22,5% по отношению к уровню августа 2018 года и составило 2 млн 759,1 тыс. штук. Сейчас производители детской одежды переживают серьезные испытания, и далеко не все смогут пережить простой и прерывание производственного цикла. По данным экспертов, кассовый разрыв, который образуется из-за отсутствия заказов и прекращения поставок уже в ближайшие месяцы могут привести к гибели целый сектор экономики страны. Предприятия текстильной промышленности по всей стране сейчас не строят планов дальше, чем на два-три месяца вперед, тогда, как именно весной начинается период подготовки к предстоящему 1 сентября.

Как отметила руководитель комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома", заместитель генерального директора ООО "ЛакиС" Елена Снытникова, в этом году из-за последствий пандемии сроки пошива школьной формы сдвинулись. "Фабрики по производству сырья либо заморожены, либо работают на жизнеобеспечение городов. Мы не можем прогнозировать, каким будет сезон 2020 года, если фабрики не откроются вновь до июня-июля. Сложности с восстановлением точно будут у всех производителей, но у нас есть серьезное преимущество перед конкурентами: три года назад Минпромторг РФ выделил субсидию российским производителям тканей", - сказала она.