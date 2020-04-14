Подготовка к посевной в Вологодской области началась на две недели раньше

ВОЛОГДА, 14 апреля. /ТАСС/. Мягкая зима позволила аграриям Вологодской области начать подготовку к посевной на две недели раньше обычного, об этом во вторник сообщается в пресс-релизе правительства Вологодской области.

Как отмечал ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сельскохозяйственные предприятия включены в список из 96 системообразующих предприятий региона, чью работу нельзя останавливать на период ограничений в связи с пандемией, потому что речь идет о продовольственной безопасности региона и страны - около половины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России.

"В этом году с учетом более мягких погодных условий подготовка к посевной началась на две недели раньше. Люди к весенней посевной кампании готовы, техника готова на 90%, необходимый запас ГСМ [горюче-смазочные материалы] хозяйствами закуплен. Удобрения также завезли по хозяйствам", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Вологодской области Михаила Глазкова.

Для посевной в этом году хозяйствами подготовлено 31,4 тыс. тонн семян зерновых культур, 8,5 тыс. тонн картофеля, 0,3 тыс. тонн льна и 0,4 тыс. тонн семян многолетних трав. По данным пресс-службы, в рамках весенней посевной в некоторых хозяйствах уже проведена подкормка 2 тыс. га многолетних трав, проведено боронование, а в овощеводческих хозяйствах высажена капуста на рассаду. По прогнозу посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составляет 351 тыс. га, что на уровне уровня 2019 года.

По словам Глазкова, аграрии области тратят порядка 1,8 млрд рублей на подготовку и весеннюю посевную, в этом году они уже получили кредиты на сумму более 800 млн рублей, и более 700 млн рублей получили в рамках господдержки.

Как сообщал ранее губернатор, работа системообразующих предприятий продолжается с обязательным условием соблюдения жестких карантинных мер. Поскольку все первичные случаи заражения в области завозные, привезены из-за границы и других регионов страны, то региональный оперштаб 13 апреля принял решение всех въезжающих в регион тестировать на коронавирус и отправлять на 14-дневную самоизоляцию, а если это невозможно, - в обсерваторы. Показана также госпитализация любого человека с подозрением на ОРВИ, грипп или простуду.