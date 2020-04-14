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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп в ближайшие два дня сообщит о сроках возобновления работы предприятий

В Белом доме уточнили, что Вашингтон хочет, чтобы американцы вернулись на работу "настолько скоро, насколько это возможно при условии обеспечения безопасности"

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ближайшие два дня выступит с важным заявлением по вопросу возобновления работы предприятий страны, приостановленной в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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Его попросили уточнить информацию о возможности отмены с начала мая санитарных ограничений, введенных в США из-за пандемии. "Твердо могу сказать, что через несколько дней президент выступит с важным заявлением касательно этих рекомендаций", - ответил Кадлоу. Он заверил, что в данном вопросе администрация США прежде всего печется о здоровье и благосостоянии американского народа.

"Мы хотим, чтобы народ, средний класс, голубые воротнички, семьи, малые предприятия вернулись на работу настолько скоро, насколько это возможно при условии обеспечения безопасности", - добавил глава Национального экономического совета Белого дома. "Страна готова снова взяться за работу", - заявил он, уточнив, что заявление главы государства последует через "один-два дня".

Министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме в понедельник информировал о рассмотрении возможности отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса. Трамп, который принимал участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно", то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 584,07 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 23 709 человек.

Теги
Трамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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