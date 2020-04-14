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Пандемия коронавируса нового типа

Adidas получит кредит объемом €2,4 млрд для смягчения последствий пандемии

Компания дополнительно договорилась с консорциумом банков о получении €600 млн помощи

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Германский производитель спортивных товаров Adidas получит государственный кредит помощи объемом €2,4 млрд для снижения экономических последствий распространения коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба концерна.

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Средства поступят по линии государственной банковской группы Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Дополнительно Adidas договорился с консорциумом банков о получении €600 млн помощи. "В связи с серьезными последствиями пандемии для своего бизнеса Adidas предпринял шаги для обеспечения финансовой гибкости предприятия", - отметили в концерне.

В конце марта Минэкономики ФРГ запустило специальную программу по линии KfW, через которую бизнес может получить неограниченные кредиты. Кроме того, был создан Фонд стабилизации экономики (WSF), который охватывает около €600 млрд. При этом государство оставляет за собой право в случае необходимости выкупать долю в стратегически важных компаниях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано около 120 тыс. смертельных исходов.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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