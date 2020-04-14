На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек. Об этом во вторник сообщил генеральный директор холдинга Максим Тимченко.

"Мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь". С 20 апреля объединение выходит в простой", - цитирует его украинское издание "Бизнес Цензор". Причиной вывода предприятия в простой, уточнил Тимченко, стал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления и импортом электроэнергии из России и Белоруссии.

Он добавил, что из 22 тыс. сотрудников "в простой выведут" 18,7 тыс. человек. Оставшиеся работники займутся поддержанием систем предприятия. "Остановка "Павлоградугля" - это остановка угольной отрасли Украины. Это было самое прибыльное объединение, с самой низкой себестоимостью", - отметил Тимченко.

С 20 апреля в простой будут выведены десять шахт и вспомогательные предприятия объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также "Первомайский ремонтно-механический завод" и "Научно-производственный центр ДТЭК".

Ранее энергохолдинг в связи с отсутствием спроса на уголь сообщил о выводе в простой шахт "ДТЭК Добропольеуголь" и "Белозерская", обогатительной фабрики "Октябрьская". По данным компании, "ДТЭК Энерго" в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом.