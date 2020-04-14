Правила тестирования и запуска беспилотных авто на российские дороги разработают до 12 мая

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правила тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах общего пользования должны быть разработаны до 12 мая. Соответствующее поручение Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвитию дал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ", - говорится в поручении, где также отмечается, что срок его исполнения установлен до 12 мая 2020 года.

Ранее Мишустин утвердил Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

В 2018 году был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Сейчас список регионов, где может быть проведено тестирование, расширен до 13 регионов (добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др).