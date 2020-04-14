Продюсеры просят кабмин скорее изменить правила возврата денег за билеты во время пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Продюсеры просят правительство оперативно выполнить поручение президента Владимира Путина по увеличению срока возврата денег за билеты на мероприятия, отмененные из-за распространения коронавируса. Об этом заявила во вторник ТАСС музыкальный продюсер, учредитель компании "SAV Entertainment" Надежда Соловьева.

Владимир Путин поручил правительству увеличить срок возврата стоимости билетов, абонементов на отмененные зрелищные мероприятия до года и установить правило обмена билетов при переносе события. Соответствующее поручение по итогам прошедшей 26 марта встречи с представителями предпринимательского сообщества опубликовано на сайте Кремля.

"Мы открыто говорим о том, что вся негосударственная театрально-концертная индустрия сейчас просто в отчаянном положении. И очень хорошо, что государство пошло нам на встречу. Президент нас услышал и согласился с нашими предложениями, очень ждем, что правительство быстро реализует его поручение", - сказала Соловьева.

Она добавила, что из-за вынужденных ограничительных мер были отменены и перенесены почти все мероприятия весны-лета этого года. "На осенние концерты билеты, по понятным причинам, тоже не продаются. Уже выплачены гонорары артистов, проплачена аренда площадки, реклама. Это общемировая практика ведения концертного бизнеса, но она не выдержала прямого столкновения с пандемией, охватившей весь мир", - подчеркнула она.

"Главное для нас - получить возможность отсрочить выполнение взятых на себя перед зрителем обязательств. Одной из универсальных мер, применяемых практически во всех странах, является возможность, в том случае, если мероприятие перенесено на более поздний срок, вместо возврата деньги за билеты, производить их обмен. Таким образом, зритель сможет посетить интересующее его мероприятие чуть позже", - сказала Соловьева.

Она пояснила, что в случае отмены мероприятия, отрасль должна получить право возвращать деньги в течение года, так как в ином случае "концертным организациям будет не с чего платить". "В большинстве своем как западные звезды, так и российские коллеги точечные концерты и огромные мировые туры переносят, а не отменяют, поэтому встреча зрителей и артистов состоится в любом случае и мы выполним все наши обязательства перед зрителем. Поверьте, исполнители ждут встреч с поклонниками не меньше, чем сами поклонники", - отметила Соловьева.

Распространение коронавируса

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.