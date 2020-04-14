СУЭК направила более 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в регионах России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) направила более 100 млн рублей на помощь медучреждениям и меры по противодействию новой коронавирусной инфекции в регионах присутствия. Это следует из сообщения компании.

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55 млн рублей выделено на помощь местным больницам и медицинским учреждениям, 48 млн рублей - на дополнительные меры по противодействию коронавирусу.

"Средства направлены на приобретение современных цифровых рентгеновских аппаратов, 30 кислородных модулей для поддержки легких при острых формах пневмонии, комплектующих для подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных увлажнителей, дезинфицирующих средств, физрастворы, 100 тыс. защитных одноразовых трехслойных масок, медицинских респираторных масок, респираторов и защитных очков, 70 тыс. пар стерильных перчаток, 3 200 защитных комплектов, защитных средств для персонала и пациентов, а также дополнительное финансирование медицинских учреждений в моногородах и на территориях предприятий СУЭК", - говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

СУЭК продолжит оказывать помощь медицинским учреждениям с учетом данных по распространению коронавируса и потребностей медицинских учреждений регионов, указала компания.

СУЭК - крупнейшая угольная компании России, предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России - Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае, республиках Тыва, Хакасия, Бурятия. Головной офис компании находится в Москве. Основной акционер СУЭК - Андрей Мельниченко.