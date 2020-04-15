Ключевые индексы на бирже в Нью-Йорке прибавили 2-4% на ожиданиях оживления в экономике

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы к закрытию торгов во вторник значительно выросли на фоне ожиданий возобновления экономической активности в США. Соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 558,99 пункта (2,39%) - до отметки 23 949,76 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 84,43 пункта (3,06%) и оказался на отметке 2 846,06 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 323,32 пункта (3,95%), остановившись на отметке 8 515,74 пункта.

Нефть марки WTI подешевела на $1,71 (7,63%). К 16:19 по времени восточного побережья США (23:19 мск) цена поставок энергоносителя в мае составляла $20,70.

Газета The Wall Street Journal обращает внимание на то, что определяющими для настроений участников торгов во вторник стали новости о решении губернаторов пяти американских штатов совместно обсудить подготовку к смягчению санитарных норм, введенных в США из-за пандемии нового коронавируса. Подобная эйфория трейдеров, однако, полностью противоречит реальной обстановке, так как более 16 млн американцев обратились за пособием по безработице только за последние три недели. Международный валютный фонд представил оценки, согласно которым мировая экономика практически вступила в этап рецессии.

Американский банк JPMorgan Chase во вторник опубликовал отчет за первый квартал текущего года, констатировав спад чистой прибыли на 69% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот банк и Wells Fargo отложили по несколько миллиардов долларов для покрытия возможных убытков в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Котировки акций обоих банков снизились на 4% и 2,8% соответственно, а Citigroup - на 2,7%, ценные бумаги Amazon и Tesla, наоборот, взлетели на 5,3% и 9,1% соответственно, энергетические компании остались в убытке.