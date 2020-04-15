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Путин обсудит с кабмином развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году

Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду традиционное совещание с членами правительства. Как сообщил пресс-служба Кремля, оно состоится в режиме видеоконференции.

Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу. С докладом выступят вице-премьер Юрий Борисов и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации.

В настоящее время доля электронной промышленности в валовом внутреннем продукте РФ составляет 1,8%. В стране насчитывается 1600-1700 предприятий отрасли, в том числе 422 организации с государственным участием (обеспечивают 55% выручки), 1200 организаций с частным российским капиталом (23% отраслевой выручки) и 30 организаций с иностранным капиталом (до 22% отраслевой выручки).

Стратегия развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце января утвердил стратегию развития электронной промышленности РФ до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Документом предусматривается, что доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) - 59,1%, объем экспорта электронной продукции - $12 млрд 20 млн.

В 2018 году объем экспорта российской электронной продукции составил $4,160 млрд. Таким образом, речь идет о росте почти в три раза. В том же 2018 году объем выручки организаций отрасли составил 1,868 трлн рублей, а доля гражданской продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) - 50,3%; доля гражданской электронной продукции, произведенной российскими организациями, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) - 31%. Доля электронной продукции, произведенной российскими организациями, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) достигла 50,8%.

Выручка организаций электронной промышленности РФ к 2030 году должна вырасти в 2,5 раза до 5,2 трлн рублей, предполагает целевой сценарий стратегии. Консервативный сценарий предполагает рост показателя до 4,37 трлн рублей, инновационный - до 5,59 трлн рублей. При этом основными направлениями развития отрасли должны стать создание высокотехнологичной продукции на базе российских технических решений, обеспечивающей реализацию нацпроектов, а также доминирование на внутреннем рынке электронной продукции, критически значимой для обеспечения национальной безопасности, технологического и экономического развития.

В рамках стратегии в 2020-2021 годах планируется увеличение доли российской электроники на внутреннем рынке в основном за счет традиционных рынков и национальных проектов, а также подготовка активного продвижения на международные рынки, в 2022-2025 годах - продвижение российской электроники на существующие и выход на новые международные рынки, включая комплексные предложения и партнерства с иностранными компаниями, а также масштабирование инвестиционных проектов. В 2026-2030 годах предполагается обеспечение лидирующих позиций отрасли на перспективных рынках и глобального технологического лидерства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБорисов, Юрий Иванович
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