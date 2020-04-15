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Центр производителя сервисных роботов планируют открыть в Приморье летом

Ранее компания Promobot получила 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий
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© Максим Кимерлинг/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Подразделение компании Promobot, российского производителя автономных сервисных роботов, планируется открыть в Приморье летом. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), который ранее инвестировал в компанию, Руслан Саркисов.

В начале апреля Promobot получил 200 млн рублей от фонда на развитие на Дальнем Востоке.

"Мы совсем недавно инвестировали в Promobot. Компания планирует в ближайшее время открыть во Владивостоке центр по тестированию технологий для их последней модели Robo-C - это человекоподобный робот. Сейчас они занимаются поиском помещения. Как я понимаю, к концу лета мы уже точно можем сказать, что они такой центр запускают", - сказал Саркисов.

Он добавил, что на первом этапе в центре будут создавать элементы внешности, а в дальнейшем подразделение может использоваться для производства роботов в целом. "Сейчас этот продукт доделывают, требуются новые технологические решения. Как только он будет доработан, в Приморье его и начнут производить", - сказал Саркисов.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Это крупный производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Его роботы работают более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей, все продукты компании производят и разрабатывают в России.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией для развития на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением фонда 5 млрд рублей. Promobot стал пятой портфельной компанией ДФВТ. Общий размер средств, выделенных и одобренных к финансированию, превышает 700 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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