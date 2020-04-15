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Красноярский край вложит около 1 млрд рублей на реновацию парка самолетов

Как сообщил министр транспорта края Константин Димитров, уже проработан вопрос о приобретении трех воздушных судов типа АТР-72-500

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края вложат около 1 млрд рублей на финансовое обеспечение затрат на реновацию парка самолетов авиакомпании "Красавиа", которая находится в региональной собственности. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта края Константин Димитров.

Учитывая слабую транспортную доступность некоторых районов Красноярского края, в частности Крайнего Севера, самолет является, по сути, единственным средством для передвижения там жителей и доставки грузов. Сейчас три четверти флота компании составляют самолеты Ан-24/26 образца 1970 года.

"На 2020 год предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение части затрат на реновацию парка воздушных судов и мероприятий, необходимых для ввода их в эксплуатацию, в размере 995 млн рублей", - сказал Димитров, добавив, что эти средства заложены в региональном бюджете. По его словам, уже проработан вопрос о приобретении трех воздушных судов типа АТР-72-500.

Авиакомпания "Красавиа" создана в 2007 году на базе государственного предприятия "Эвенкия-авиа". Авиапарк насчитывает более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в Красноярском крае, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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