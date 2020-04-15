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Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": российские отельеры ведут переговоры с Booking по отсрочке уплаты комиссии

Владельцы гостиниц пояснили, что в связи с запретом на прием новых бронирований загрузка фонда номеров снизилась до 0-3%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская гостиничная ассоциация (РГА) и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья направили письмо гендиректору глобального холдинга Booking.com Гленну Фогелю с просьбой разрешить российским гостиницам не платить интегратору комиссию за предыдущие месяцы. На данном этапе между онлайн-холдингом и представителями объединений ведутся переговоры по этому вопросу, сообщают "Известия" со ссылкой на копии писем от различных отельеров, имеющиеся в распоряжении издания.

"Переговоры сложные, пока результата они не дали. Представители Booking предпочитают обсуждать эту тему только устно, чтобы не оставлять "следов". Прямых отказов пока не было", - рассказал, в частности, изданию генеральный директор отеля "Введенский" в Санкт-Петербурге Андрей Ткачев.

Владельцы гостиниц констатируют, что в связи с запретом на прием новых бронирований и рядом ограничений загрузка фонда номеров снизилась до 0-3%, и платить Booking.com комиссию нечем. По словам представителей объединений, на весну 2020 года были отменены практически все заявки, предоплаты за которые отели возвращают клиентам.

В конце марта 2020 большинство субъектов РФ запретили деятельность гостиниц и санаториев до 1 июня в связи со вспышкой вызываемого новым коронавирусом заболевания, зафиксированной в конце 2019 года в Центральном Китае и распространившейся на большинство стран мира. За это время заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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