{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Счетная палата меняет графики проверок из-за пандемии

Коллегии ведомства проводятся в режиме видеосвязи

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ вносит изменения в графики текущих проверок из-за эпидемии нового коронавируса, чтобы избежать выезда инспекторов непосредственно на объекты проверок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе контрольного ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Прорабатываются изменения в графики проверок, чтобы проводить мероприятия камерально (без выезда инспекторов на объекты). Где это невозможно, сроки проверок продлеваются", - сообщила пресс-служба.

Коллегии Счетной палаты сейчас также проходят в режиме видеосвязи с дистанционным участием представителей Госдумы и Совета Федераций.

В конце марта глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил журналистам, что Счетная палата из-за ситуации с распространением коронавируса отменяет все новые проверки до 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. Неделя с 30 марта была объявлена в России нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Оценка стоимости СП Cognitive Technologies и Сбербанка к 2023 году может превысить $4 млрд
По словам гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой, пока преждевременно говорить о том, планирует ли компания выходить на биржу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС