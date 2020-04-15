Счетная палата меняет графики проверок из-за пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ вносит изменения в графики текущих проверок из-за эпидемии нового коронавируса, чтобы избежать выезда инспекторов непосредственно на объекты проверок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе контрольного ведомства.

"Прорабатываются изменения в графики проверок, чтобы проводить мероприятия камерально (без выезда инспекторов на объекты). Где это невозможно, сроки проверок продлеваются", - сообщила пресс-служба.

Коллегии Счетной палаты сейчас также проходят в режиме видеосвязи с дистанционным участием представителей Госдумы и Совета Федераций.

В конце марта глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил журналистам, что Счетная палата из-за ситуации с распространением коронавируса отменяет все новые проверки до 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. Неделя с 30 марта была объявлена в России нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.