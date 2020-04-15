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Ставрополье направит 245 млн рублей на благоустройство семи поселений

Средства в этом году получат Ставрополь, Ессентуки, Железноводск, Изобильненский, Ипатовский и Петровский городские круга и село Левокумское

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят около 245 млн рублей на благоустройство поселений в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Средства на реализацию проектов по благоустройству в этом году получат Ставрополь, Ессентуки, Железноводск, Изобильненский, Ипатовский и Петровский городские круга и село Левокумское", - говорится в сообщении.

В краевом центре средства будут направлены на благоустройство дворовой территории по улице Чехова. Здесь планируют обустроить детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, установить скамейки, урны и фонари, замостить плиткой тротуары, обновить асфальтовое покрытие внутридворовых проездов.

В Железноводске озеленят Нижнюю каскадную лестницу, которая была полностью обновлена в 2019 году. Средства краевого бюджета в этом году также направят на благоустройство в городе-курорте Ессентуки места для проведения событийных мероприятий - Международного фестиваля фейерверков. Здесь будут обустроены подъездные дороги и парковочные площадки, ограждение, освещение, а также установлены камеры видеонаблюдения.

По данным министерства, в Изобильном обновят фонтан в Парке культуры и отдыха: его отремонтируют и установят интерактивное светомузыкальное оборудование. Светомузыкальный фонтан установят и на улице Карла Маркса в селе Левокумском.

Целевая субсидия предоставляется городским поселениям по краевой государственной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". Средства распределялись по заявкам муниципалитетов, главное условие господдержки - софинансирование из местного бюджета не менее 5%.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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