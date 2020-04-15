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Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 5,43%

Речь идет о первой декаде апреля, ставка в первой и второй декадах марта находилась на уровне 5,15%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля 2020 года выросла до 5,43%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в первой и второй декадах марта находилась на уровне 5,15%, а в третьей возросла до 5,38%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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