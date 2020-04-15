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ДОМ.РФ ожидает снижение количества ипотечных кредитов в 2020 году на 20%

По оценке аналитического центра, будет выдано около 1 млн кредитов примерно на 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сумма ипотечных кредитов, выданных в России за 2020 год, может сократиться до 2,5 трлн рублей, а их количество - до 1 млн, сообщил в среду руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на онлайн-конференции "Апрельские тезисы рынка недвижимости - 2020".

"В целом по рынку мы, к сожалению, планируем небольшое падение в этом году. По нашей оценке, будет выдано около 1 млн кредитов примерно на 2,5 трлн рублей. Это меньше, чем в прошлом году, но в таких тяжелых условиях, в которых мы находимся, мне кажется, это все равно будет очень достойный результат для рынка", - сказал он.

По данным Банка России, за 2019 год россиянам было выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей. Таким образом, согласно прогнозу, количество кредитов в 2020 году к прошлому году может уменьшиться на 21%, а их общая сумма - на 12%.

Также Гольдберг выразил мнение, что повышение требований со стороны некоторых российских банков к первоначальному взносу не отразится на выдаче ипотечных кредитов. По его словам, сегодня прекращаются программы с нулевым первоначальным взносом или в том случае, когда его сумма не превышала 15%. "Платежная нагрузка по [таким ипотечным кредитам] существенно выше, потому что сумма кредита больше. Такие кредиты чаще уходят в дефолт и несут повышенные риски того, что заемщик в результате не справится со своими обязательствами и лишится жилья", - заключил Гольдберг.

Ранее аналитическое агентство Frank RG сообщило, что несколько российских банков из топ-30 в конце марта - начале апреля повысили минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам.

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