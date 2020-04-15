Кабмин учредил центр компетенций по противодействию незаконному обороту промпродукции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении Центра компетенций по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"B целях создания условий для развития кадрового потенциала и компетенции сотрудников государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а также в целях содействия обеспечению деятельности Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции", - говорится в документе.

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет Минпромторг России. В частности, ведомство должно обеспечить государственную регистрацию центра. Финансироваться центр из федерального бюджета будет за счет ассигнований, предусмотренных для Минпромторга.

Согласно уставу, утвержденному распоряжением главы кабмина, центр займется созданием единой методологии подготовки и переподготовки специалистов по предупреждению, выявлению и пресечению различных видов нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции, будет принимать участие в разработке предусмотренных законодательством стандартов в этой сфере, работать над развитием современных принципов и методов борьбы с незаконным оборотом промпродукции.

В уставе прописан перечень видов деятельности, которые будут осуществлять созданный центр. Среди них - разработка и участие во внедрении специализированных курсов и программ обучения и повышения квалификации лиц, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, обеспечение соответствующей научно-методологической поддержки органов госвласти и муниципалитетов, организация и проведение научно-исследовательских работ, оценки и экспертиз в профильной сфере и другие.

Органами управления организации являются наблюдательный совет, ученый совет и директор центра, назначаемый на 5 лет главой Минпромторга. Председателем набсовета является министр промышленности и торговли России, в состав совета также входят заместители глав Минобрнауки, Минтруда, Минфина, МВД, Минсельхоза, а также глава или заместитель руководителя Ростехнадзора, Росаккредитации, ФТС, Службы экономической безопасности ФСБ, РАН. Наблюдательный совет формируется сроком на 5 лет. Его заседания, согласно уставу, проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.