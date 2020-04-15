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Предприниматели в Северной Осетии получат беспроцентные займы на выдачу зарплаты

Воспользоваться предложением смогут предприниматели, в штате которых не менее трех работников

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии, чтобы поддержать предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции, предлагают им займы на выдачу зарплат под 0% годовых на сумму до 300 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду министр экономического развития республики Казбек Томаев на брифинге по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Мы предлагаем 300 тысяч рублей на зарплату под 0%, если человек готов показать новые рабочие места, оформив официально тех, кто уже работал у него. Более того, такой представитель бизнеса вправе претендовать в приоритетном порядке на получение по упрощенной процедуре до 1 млн рублей на пополнение оборотных средств", - сказал Томаев.

Воспользоваться предложением смогут предприниматели, в штате которых не менее трех работников.

Также власти республики разработали продукт "Оборотный" - это займ для тех, кто нуждается в пополнении оборотных средств. Выдачу займов будет производить Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий республики. Процентная ставка составит 4%, сумма - от 50 тыс. до 1 млн рублей, срок - до 24 месяцев, льготный период - также до 6 месяцев.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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