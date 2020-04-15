Сбербанк фиксирует рост числа заявок на ипотеку с 13 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сбербанк зафиксировал рост числа заявок на ипотечные кредиты с 13 апреля, после спада спроса на такие кредиты в начале месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"С 30 марта по 9 апреля количество поступающих заявок было значительно ниже, сравнимо с показателями выходных или праздничных дней. С 13 апреля мы видим тренд роста числа заявок на ипотечные кредиты Сбербанка", - отметили в банке.

При этом с 10 по 25 марта Сбербанк фиксировал 20% рост числа заявок на ипотечные кредиты.

"Что касается выдач, серьезных падений нет, так как в Сбербанке реализована технология электронной регистрации и безопасных расчетов, позволяющая совершить сделку по купле-продаже недвижимости за один визит в банк. Подготовка к сделке происходит онлайн, через сервис "ДомКлик" от Сбербанка", - отметили в кредитном учреждении.

Ранее Сбербанк сообщил о возможности заключать ипотечные сделки на дому у клиентов. Как отметили в кредитной организации, в условиях пандемии коронавируса сотрудники, которые будут выезжать на дом к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и тщательно проинструктированы.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 14 апреля обратил внимание, что количество новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало в первую неделю апреля, что не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах.