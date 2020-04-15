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Титов поддержал идею повысить планку доходов в критериях для малого и среднего бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что можно ориентироваться на тот уровень отнесения компаний к малому и среднему бизнесу, который сегодня характерен для многих экономик мира

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддерживает инициативу бизнес-объединений повысить планку доходов в критериях отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству РФ до 30 апреля уточнить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части "установления зависимости предельных значений среднесписочной численности работников и дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности".

"Предпринимательские объединения, прежде всего "Опора России", давно просили правительство эти критерии увеличить, потому что сегодня они достаточно жесткие. Конкретные цифры мы не называем, надо [ситуацию] хорошо продумывать, потому что в разных видах деятельности она может быть разной. Но сегодня, конечно, объем выручки мог бы составлять больше", - сказал Титов.

Он отметил, что можно ориентироваться на тот уровень отнесения компаний к малому и среднему бизнесу, который сегодня характерен для многих экономик мира. "Хотя мы знаем, что, например, в ФРГ планка малого бизнеса находится на уровне 500 млн евро, это по нашим меркам очень крупное предприятие", - добавил Титов.

В конце октябре 2019 года глава "Опоры России" Александр Калинин говорил ТАСС, что бизнес-объединение направляло в правительство предложения по уточнению критериев для малых и средних предприятий. Организация предлагала увеличить предельное значение дохода для отнесения компаний к микропредприятиям со 120 до 240 млн рублей, порог для малого бизнеса поднять с 800 млн до 1,6 млрд рублей, для среднего бизнеса - с 2 до 4 млрд рублей, уточнял он.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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