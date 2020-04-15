Чибис: необходимости останавливать проект "Новатэка" в Мурманской области нет

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области заявили об отсутствии оснований для приостановки строительства проекта компании "Новатэк" под Мурманском, где обнаружен очаг заражения коронавирусной инфекцией на стройплощадке одного из подрядчиков компании. Об этом журналистам заявил губернатор региона Андрей Чибис.

"Оснований для приостановки всего строительного процесса "Новатэка" нет", - сказал Чибис.

По данным пресс-службы правительства региона, вспышка коронавирусной инфекции на крупной стройплощадке под Мурманском зафиксирована у подрядной организации "Новатэка" - компании "Веллесстрой". Очаг распространения инфекции находится на территории поселения Междуречье Кольского района, где в строительстве занято около 11 тысяч человек. Власти района вечером 11 апреля ввели в Междуречье режим чрезвычайной ситуации, с помощью МЧС России на территории поселения развернули мобильный госпиталь, состоящий из палаток-модулей на 50 коек с возможностью увеличения их количества. Госпиталь готов принимать пациентов.

Чибис добавил, что, по предварительным данным, изначально заболел иностранец. "Потенциальным источником инфекции является гражданин Киргизии", - сказал губернатор.