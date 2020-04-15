Индекс РТС падает на 5,2%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС на Московской бирже ускорил снижение и теряет 5,2% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 1074,66 пункта, следует из данных торгов на 14:47 мск.

К 14:55 мск индекс РТС торговался уже на уровне 1069,83 пункта (-5,6%), а индекс Мосбиржи находился на отметке 2528 пунктов (-4%).

Российский рынок акций снижается вслед за дешевеющей нефтью. Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падает на 4,2% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $28,37 за баррель. Нефть WTI дешевеет на 3,2% - до $26,52 за баррель.

Также слабеет и российская валюта. Так, курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос до 74,45 руб. (+2%), а курс евро - до 81,24 руб. (+1,3%).