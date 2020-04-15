Utair подтвердила обращение авиакомпаний к властям по ситуации с возвратом билетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие авиакомпании России подписали письмо с просьбой разрешить перевозчикам возврат билетов по отмененным рейсам ваучерами и в рассрочку, сообщил в среду гендиректор авиаперевозчика Андрей Мартиросов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением предоставить авиакомпаниям возможность официально зачислять деньги за отмененный рейс в счет будущих полетов. АЭВТ предложила правительству РФ легализовать использование ваучеров, эта мера необходима для защиты авиакомпаний от банкротства из-за закрытия международных перевозок в условиях пандемии коронавируса.

"Международная ассоциация гражданской авиации обратилась к правительствам стран-участников ассоциации с просьбой поддержать инициативу ведущих перевозчиков и разрешить возврат тем, кто имеет возвратный тариф, разрешить возврат ваучерами, милями, в рассрочку - с учетом того, что отрасль находится в фактически разрушенном состоянии. S7, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и Utair подписали письмо, правительство рассматривает, мы ожидаем оперативного решения этого вопроса. <…> До выработки решения [по этому вопросу] на федеральном уровне мы [авиакомпания Utair] не имеем средств осуществить [возврат]", - сказал он во время рабочего совещания по вопросу возврата денежных средств по приобретенным авиабилетам.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек.