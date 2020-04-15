Toyota на два дня остановит все заводы в Японии из-за коронавируса

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor на два дня остановит производство на всех своих заводах в Японии в связи со снижением спроса на автомобили на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

Все 15 предприятий в японских префектурах, где собираются автомобили и комплектующие к ним, не будут работать 1 и 11 мая. После этого также предполагается периодически частично приостанавливать сборочные линии на отдельных заводах, главным образом в префектуре Айти.

В Toyota объясняют эти меры падением продаж по всему миру, из-за того, что в ряде стран приняты карантинные меры, и экономическая активность населения существенно снизилась.

Toyota и другие японские автоконцерны в последние месяцы неоднократно останавливали производство за рубежом по мере того, как очаги распространения инфекции вспыхивали в том или ином регионе.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.