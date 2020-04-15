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Сведения о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2019 год будут опубликованы 23 апреля

Глава профильной комиссии Думы Отари Аршба сообщил, что депутаты подали все документы вовремя

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы за 2019 год будут опубликованы 23 апреля. Об этом в среду сообщил глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба ("Единая Россия").

"Комиссия вынесла решение по этому поводу. С учетом того, что регламентом предписано опубликовать сведения в течение 14 рабочих дней, получается 23 апреля", - сказал Аршба ТАСС.

Он отметил, что депутаты вовремя подали все документы - как и полагается по закону, к 1 апреля комиссия получила все декларации об их доходах и имуществе за 2019 год.

"В последние дни, с учетом ситуации, больше деклараций, чем обычно, было сдано доверенными лицами, имеется в виду помощниками, или прислано по электронной почте. Но это незначительная цифра - порядка 17 человек, остальные все сдали сами, лично", - подчеркнул Аршба.

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