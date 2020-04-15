Сбербанк одобрил 1,3 тыс. заявок на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сбербанк получил от предпринимателей более 3 тыс. заявок на получение беспроцентных кредитов на выплаты зарплат, уже одобрено 1,3 тыс. обращений. Об этом сообщила пресс-служба госбанка.

"Данный кредит на зарплату под 0% востребован предпринимателями. <...> На данный момент в Сбербанк уже подано более 3 тыс. заявок, и 1,3 тыс. из них уже одобрены. Все остальные заявки находятся в работе, мы постараемся максимально оперативно помочь нашим клиентам", - отмечается в сообщении.

Глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман 14 апреля говорил, что банки выдали российскому бизнесу около 500 млн руб. беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам.

В Банке России ранее сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% годовых малому и среднему бизнесу на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми такое право получили Сбербанк и ВТБ, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу, позже к ним присоединились МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие".