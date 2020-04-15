В Вологде выпустили образец тепловизора для измерения температуры людей в потоке

ВОЛОГДА, 15 апреля. /ТАСС/. Вологодский оптико-механический завод, одно из крупнейших предприятий Вологодской области, готов выпускать тепловизоры для контроля температуры тела большого количества людей в потоке. Образец такой камеры в среду продемонстрировали на производстве губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, сообщила его пресс-служба.

"С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер термометрия становится одним из способов оперативного выявления граждан с признаками заболеваний. Эффективный менеджмент и ориентация производства на выпуск нового высокотехнологичного оборудования позволят Вологодскому оптико-механическому заводу расширить рынок сбыта, найти новых партнеров, нуждающихся именно в таком оборудовании. Это работа на будущее, так как пандемия существенно изменит нашу жизнь, и вопросы безопасности выйдут на первый план", - привела пресс-служба слова Кувшинникова.

Губернатору измерили температуру тела бесконтактным способом на центральной проходной завода в Вологде. Там установлен стационарный тепловизор для ежедневной термометрии сотрудников, который определяет температуру тела в непрерывном режиме, несколько видеокамер фиксируют показатели, которые выводятся на монитор. Предприятие производит сложные оптико-механические и оптико-электронные приборы, а также тепловизионную продукцию специального назначения и является одним из самых современных в оборонно-промышленном комплексе страны, выполняя гособоронзаказ. Тепловизоры могут также служить в качестве мер защиты от распространения коронавируса.

"В новой реальности мы производим продукцию, которая может помочь в борьбе с инфекцией. Сегодня мы представили различные изделия, которые в ближайшее время начнут выпускать серийно, это дозаторы для обработки, стетоскопы для бытового использования и тепловизионные приборы для индивидуального и потокового контроля температуры тела. В перспективе наши приборы можно будет встроить в программы, такие как "Безопасный город", - сказал генеральный директор предприятия Василий Морозов.

По мнению губернатора, наработки завода могут в дальнейшем использоваться для оснащения железнодорожных вокзалов, учреждений образования и социальной сферы, крупных компаний. Глава региона поручил правительству области поддержать сбыт новых видов продукции и помочь наладить экспортные поставки за пределы области, в том числе в рамках госзаказа.

ВОМЗ включен в список системообразующих предприятий области, чья работа не приостановлена на период карантина. На производстве принят полный комплекс санитарно-эпидемиологических мер, включая термометрию бесконтактными термометрами. "Вологодский оптико-механический завод обеспечивает продукцией вооруженные силы страны, прекращать его работу даже в сложных эпидемиологических условиях нельзя. Меры безопасности, созданные на заводе, должны стать примером для других производств. Мы будем продолжать контролировать соблюдение эпидемиологических требований на всех предприятиях, которым сейчас разрешено работать. В случае выявления инфицированных сотрудников, они будут закрыты", - подытожил губернатор.