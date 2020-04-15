Агентство инноваций Москвы объявило конкурс цифровых решений для бизнеса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Агентство инноваций Москвы начало сбор заявок на конкурс "Инновации против кризиса" среди авторов цифровых решений для адаптации бизнеса к работе в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду пресс-служба агентства.

"Агентство инноваций Москвы проведет конкурс "Инновации против кризиса" среди авторов цифровых решений для адаптации бизнеса к работе в новых условиях. Сегодня, 15 апреля, в Москве стартует сбор заявок на участие в конкурсе", - говорится в сообщении.

Организаторы поясняют, что целью конкурса является поиск цифровых решений, которые помогут компаниям максимально эффективно работать в сложившейся ситуации. Впоследствии лучшие решения будут бесплатно предложены российским предприятиям.

Выбирать будут по трем номинациям: проекты для улучшения взаимодействия с клиентами, проекты для трансформации внутренних процессов (виртуализации, автоматизации, внедрения электронных систем постановки задач) и проекты для поиска эффективных путей преобразования традиционных бизнес-моделей в цифровые. В каждой номинации выберут по три лучших решения. Отбор будет осуществляться по двум параметрам: оценка компаниями-пользователями, а также количество скачиваний приложений.

Заявки будут приниматься до 3 мая, а подведение итогов конкурса запланировано на середину августа. Ожидается, что в результате конкурса Москва сможет привлечь около 100 цифровых решений.