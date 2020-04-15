Объем розничной торговли в США упал на рекордные 8,7% в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Объем розничной торговли в США в марте текущего года снизился на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем из-за последствий пандемии нового коронавируса. Об этом свидетельствуют предварительные статистические данные, опубликованные в среду на сайте Министерства торговли США.

По выкладкам ведомства, в марте объем розничной торговли и общественного питания США составил $483,1 млрд. Это на 8,7% меньше, чем в феврале, и на 6,2% меньше, чем в марте 2019 года. Месячный спад стал самым крупным с момента начала ведения такой статистики в 1992 году.

Больше всего - на 50,5% - снизился объем продаж в марте готовой одежды. Далее идут мебель (минус 26,8%), готовая пища и напитки в ресторанах (минус 26,5%), автомобили и запчасти к ним (минус 25,6%), спорттовары, музыкальные инструменты и книги (минус 23,3%), автогорючее (минус 17,2%), электроника и бытовая техника (минус 15,1%). Наоборот, возросли объемы розничных продаж продуктов питания и напитков в магазинах (25,6%), а также предметов личной гигиены (4,3%).

Президент США Дональд Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории страны работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 609,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 26 059 человек.