Список системообразующих предприятий утвердили в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики сформулировали перечень системообразующих предприятий, включив в него 19 компаний, в которых работают 11,7 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Утвержден перечень системообразующих предприятий. В него вошли 19 предприятий, в которых работают 11,7 тыс. человек. Это предприятия агропромышленного комплекса, транспортной сферы и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительной индустрии, а также предприятия топливно-энергетического комплекса", - отметил Хучиев.

По его словам, в регионе проводится постоянный мониторинг рынка труда и принимаются исчерпывающие меры, направленные на снижение негативных последствий пандемии коронавируса для основных отраслей экономики. "Предусматривается максимальная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим в результате пандемии, - это более 3,5 тыс. предприятий", - добавил он.

Ранее правительство РФ, в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса, сформировало перечень системообразующих предприятий. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др. Перечень был утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для проведения мониторинга, в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест. Позднее президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.