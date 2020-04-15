В Ленинградской области ввели временный запрет на услуги каршеринга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приостановили оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей на территории региона. Соответствующее постановление правительства субъекта РФ вступило в силу 15 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, временно запрещающее работу каршеринговых компаний на территории города, контроль за его исполнением возложен на заместителя главы города Евгения Елина. С 13 апреля оказание услуг каршеринга приостановили власти Москвы, ограничение действует до 19 апреля.

"Приостановить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуги каршеринга)", - указано в постановлении.

Постановление также приостанавливает работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань и иных заведений, оказывающих схожие услуги в регионе. Также приостанавливается работа организаций в сфере культуры, спорта и туризма.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 30 марта сообщил, что в регионе вводятся новые ограничения. Так, запрещается перемещение граждан за границы районов. Исключения будут составлять только сотрудники непрерывно действующих, медицинских и аптечных организаций, организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы. Для выезда за пределы районов им необходимо будет иметь подтверждающие документы.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 190 человек, выздоровели пятеро. Случаи заражения зафиксированы в 13 районах региона из 18. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.