Греция разместила семилетние облигации на €2 млрд

АФИНЫ, 15 апреля. /ТАСС/. Греция разместила в среду семилетние облигации на общую сумму в €2 млрд под 2% годовых в рамках мер, нацеленных на поддержку экономики страны в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило министерство финансов страны.

По его данным, после открытия книги заявок спрос на облигации превышал €5 млрд.

"Греция сегодня в неблагоприятных социально-экономических условиях, созданных пандемией во всем мире, вышла на [финансовые] рынки и достигла успеха!" - подчеркнул министр финансов Христос Стайкурас, чье заявление приводит новостной портал Newsit.gr.

"Выпуск 7-летних облигаций на сумму €2 млрд с процентной ставкой 2% является позитивным событием. Греки могут чувствовать себя удовлетворенными, поскольку стоимость заимствования равна стоимости соответствующего облигационного выпуска июля 2019 года, когда экономическая ситуация была намного лучше. И эта ставка намного ниже аналогичного облигационного выпуска марта 2018 года, когда она была установлена на уровне 3,5%", - сказал Стайкурас.

"Кроме того, отмечу хорошее качество нынешнего облигационного выпуска, поскольку большинство [инвесторов] составляют иностранные фонды и институциональные инвесторы", - сказал глава Минфина, указав, что "доверие рынка к государственной политике [Греции] подтверждено". "Греция доказала, что даже в неблагоприятных условиях она может добиться успеха", - сказал министр.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. С тех пор страна заняла на внешних рынках €13,5 млрд. В январе 2020 года Греция разместила 15-летние облигации на сумму €2,5 млрд под примерно 2% годовых.