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Миланская биржа закрылась значительным падением основного индекса

Индекс FTSE MIB опустился на 4,78%

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже завершились в среду падением основного индекса FTSE MIB на 4,78%, до 16 719 пунктов. Такие данные указываются на сайте фондовой площадки.

Работа Миланской биржи началась с отрицательных показателей. Котировки продолжали снижаться в течение всего дня при сокращении стоимости акций банковских институтов, а также энергетических компаний Eni и Saipem, которые потеряли 3,34% и 5,47% соответственно.

Продолжается рост спреда (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент за обслуживание внешней государственной задолженности), который достиг к закрытию торгов 235 пунктов.

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Италия
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