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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Обновлено 

Вывозной рейс из Тель-Авива в Москву отложен на неопределенное время

Он был запланирован на 20 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс для россиян из Тель-Авива (Израиль) в Москву, запланированный ранее на 20 апреля, отложен на неопределенное время, сообщается в Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа, созданном Минкомсвязью РФ.

"Рейс SU 503 Тель-Авив - Москва 20 апреля 2020 года отложен на неопределенное время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из зарубежных стран до 20 апреля, в него в том числе был включен рейс из Тель-Авива.

Теги
РоссияИзраильСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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