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Пандемия коронавируса нового типа

Власти штата Айдахо разрешили бизнесу готовиться к открытию после 30 апреля

При этом губернатор штата Брэд Литтл пояснил, что владельцам частных предприятий надлежит проработать, каким образом потребители будут соблюдать безопасную дистанцию

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Подготовка к возобновлению с 1 мая работы предприятий, закрытых из-за пандемии коронавируса нового типа, началась в штате Айдахо. Об этом объявил в среду губернатор штата Брэд Литтл.

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"Многие коммерческие предприятия также могут готовиться к тому, чтобы открыться после 30 апреля, разрабатывая план необходимых мер в течение оставшихся двух недель", - приводит телекомпания CNN слова губернатора. Как он пояснил, владельцам частных предприятий надлежит проработать, каким образом потребители будут соблюдать безопасную дистанцию в заведениях.

Литтл отменил в Айдахо правило об обязательном режиме карантина для всех приезжих из других районов США или из иных государств.

Как заявил во вторник на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, санитарные ограничения будут отменены в ряде регионов страны, возможно, еще до 1 мая. Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений.

На территории Соединенных Штатов работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 613,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 26 950 человек. За время пандемии в мире коронавирусом заразились более 2 млн человек, свыше 127 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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