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Декларации о доходах чиновников

Доходы председателя Госсовета Татарстана за 2019 год составили 38,8 млн

У его супруги доходы выросли почти в три раза - до 29,5 млн рублей

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин за 2019 год увеличил доход почти в два раза - до 38,8 млн рублей. Доход супруги спикера парламента республики вырос почти в три раза - до 29,5 млн рублей, следует из опубликованной декларации о доходах.

Годом ранее спикер парламента республики заработал 20,6 млн рублей. Доход его супруги в 2018 году составил 10,08 млн рублей.

Согласно документу, председатель Госсовета Татарстана владеет земельным участком 2546 кв.м, двумя жилыми домами, 1/3 доли в квартире площадью 520,8 кв.м. Во владении он также имеет автомобили ГАЗ-21 "Волга" (1963 г.), М-20 "Победа" (1954 г.), мотовездеход Yamaha (2009 г.) и снегоход Арктик-КЭТ (2002 г.).

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковТатарстан
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