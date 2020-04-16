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"Известия": ЦБ поддержал идею увеличения лимита операций по картам без ввода пин-кода

Такая мера может помочь сократить очереди на кассах

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России поддержал идею об увеличении предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода для сокращения очередей на кассах и предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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С такой инициативой выступил глава "Опоры России" Александр Калинин во время совещания с ЦБ. По его мнению, минимальный размер операций по картам без ввода пин-кода нужно увеличить в два раза - с 1 до 2 тыс. рублей. Как пояснил Калинин изданию, в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины, а значит, вырос средний чек.

"Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их пин-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя", - цитирует издание пресс-службу Центробанка.

В настоящее время лимит операций по банковской карте без ввода пин-кода составляет 1 тыс. рублей у платежных систем "Мир" и MasterСard и 3 тыс. рублей у платежной системы Visa, которая увеличила размер предельной суммы в апреле 2019 года. Отмечается, что установленная величина носит рекомендательно-разрешительный характер, и банки могут сами устанавливать собственные лимиты в пределах этого значения. При этом при оплате операций с помощью умных устройств, например, смартфонов, подтверждать транзакцию пин-кодом не требуется.

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