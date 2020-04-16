МВФ считает, что Китай на фоне пандемии может помочь бедным странам

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Китай может предоставить ликвидность бедным странам для преодоления последствий распространения коронавируса. Такое мнение высказал в среду вечером в ходе видеоконференции директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Ченгенг Ри.

"Экономика Китая начинает возвращаться к работе, власти предпринимают очень серьезные меры по борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, - сказал он. - Монетарная и фискальная политика в первую очередь направлены на сдерживание вируса, снижение влияния пандемии на реальный сектор и восстановление экономики. Объявленные фискальные меры могут быть усилены в случае ухудшения ситуации".

"Что касается роли Китая в международном сообществе, то это участие может быть очень важным, особенно сейчас, - отметил представитель МВФ. - Нам необходимо международное сотрудничество. Китай может выделить финансовую помощь, предоставив ликвидность странам с низким доходом по своп-линиям".

Согласно базовому прогнозу МВФ, мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем. При этом в случае затяжной пандемии специалисты фонда ожидают отклонение показателей роста мировой экономики от базового сценария еще на 3% в худшую сторону в 2020 году и на 8% в 2021 году.