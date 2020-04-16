{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

МВФ считает, что Китай на фоне пандемии может помочь бедным странам

Согласно базовому прогнозу фонда мировая экономика сократится в 2020 году на 3%

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Китай может предоставить ликвидность бедным странам для преодоления последствий распространения коронавируса. Такое мнение высказал в среду вечером в ходе видеоконференции директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Ченгенг Ри.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Экономика Китая начинает возвращаться к работе, власти предпринимают очень серьезные меры по борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, - сказал он. - Монетарная и фискальная политика в первую очередь направлены на сдерживание вируса, снижение влияния пандемии на реальный сектор и восстановление экономики. Объявленные фискальные меры могут быть усилены в случае ухудшения ситуации".

"Что касается роли Китая в международном сообществе, то это участие может быть очень важным, особенно сейчас, - отметил представитель МВФ. - Нам необходимо международное сотрудничество. Китай может выделить финансовую помощь, предоставив ликвидность странам с низким доходом по своп-линиям".

Согласно базовому прогнозу МВФ, мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем. При этом в случае затяжной пандемии специалисты фонда ожидают отклонение показателей роста мировой экономики от базового сценария еще на 3% в худшую сторону в 2020 году и на 8% в 2021 году.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
РЖД могут рассмотреть неполную занятость сотрудников как альтернативу увольнениям
Заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Шаханов отметил, что важно защитить здоровье сотрудников и их семей и сохранить квалифицированные кадры "для тех времен, когда ситуация изменится к лучшему"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС