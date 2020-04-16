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Глава МВФ порекомендовала Лондону и Брюсселю продлить переговоры по торговой сделке

Такая рекомендация связана с эпидемиологической ситуацией

ТАСС, 16 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) призывает Великобританию и Евросоюз не отказываться от идеи продления переговоров о торговых отношениях по итогам Brexit, чтобы избежать усиления неопределенности в связи с кризисом, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на главу МВФ Кристалину Георгиеву.

"Я действительно надеюсь, что все политики во всем мире будут думать о [снижении неопределенности]. Это и так непросто, давайте не будем делать еще хуже", - цитирует ее Би-би-си.

Отвечая на вопрос, считает ли она необходимым продление переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросу заключения торговой сделки, директор-распорядитель МВФ сказала: "Моя рекомендация заключалась бы в том, чтобы найти способы, с помощью которых этот элемент неопределенности будет устранен в интересах всех сторон, Великобритании, ЕС и всего мира".

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

Теги
ВеликобританияГеоргиева, Кристалина
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