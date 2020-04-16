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ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 12,8 млрд руб.

Объем валюты, проданной с расчетами 14 апреля, составлял 12,9 млрд руб.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 15 апреля на сумму 12,8 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 14 апреля, составлял 12,9 млрд руб.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг примерно 297,1 млрд рублей.

Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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